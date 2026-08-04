शेख हसीना की सक्रियता से भारत असहज, बांग्लादेश चिंतित

नई दिल्ली, मदन जैड़ा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की राजनीतिक सक्रियता से

नई दिल्ली, मदन जैड़ा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की राजनीतिक सक्रियता से भारत सरकार असहज महसूस कर रही है। ऐसे समय में जब भारत कूटनीतिक माध्यमों से से कोशिश कर रहा है कि हसीना के बांग्लादेश लौटने पर उनके खिलाफ अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे, लेकिन लगातार उनकी मीडिया के जरिये सक्रियता से मुश्किल पैदा हो रही है क्योंकि बांग्लादेश इसके लिए भारत सरकार से सवाल कर रहा है।

हसीना का भारत में रहना बांग्लादेश में हसीना सरकार के खिलाफ भड़के विद्रोह के बाद दो साल पूर्व वे देश छोड़कर भारत आई थी और तब से किसी गुप्त स्थान पर रह रही हैं। बुधवार को वह वर्चुअल तरीके से विदेशी पत्रकार क्लब में एक प्रेसवार्ता को संबोधित करेंगी। भारत पहुंचने के बाद वे पहली बार वर्चुअल तरीके से ही सही, पहली बार लोगों से रूबरू होंगी। बता दें कि पांच अगस्त 2024 को ही वह भारत पहुंची थी।

बांग्लादेश की प्रतिक्रिया इस बीच बांग्लादेश सरकार ने इस आयोजन पर सवाल उठाए हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने बयान दिया कि एक भगोड़े राजनीतिक को भारत किस आधार पर ऐसी राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति दे रहा है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ भविष्य की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इस प्रक्रिया पर कोई असर पड़े। इसलिए भारत को अपना रुख साफ करना चाहिए।

भारत का रुख इस बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने सिर्फ इतना कहा कि यह एक निजी कार्यक्रम है, इससे सरकार का कोई लेना-देना नहीं है।

हसीना की बयानबाजी बता दें कि यह सिर्फ पहली बार नहीं है। हसीना ने इधर कई साक्षात्कर दिये हैं और उन्होंने बांग्लादेश लौटने पर अपनी हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने हाल में एक साक्षात्कार में कहा था कि कुछ भी हो, वे दिसंबर तक बांग्लादेश वापस लौटेंगी। उसके बाद बांग्लादेश सरकार ने कहा था कि आते ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

हसीना की सक्रियता से ढाका असहज सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में कई और साक्षात्कार देकर शेख हसीना बांग्लादेश की जनता समेत दुनिया के समक्ष अपना पक्ष रखेंगी। यह बात बांग्लादेश की सरकार को नागवार गुजर रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि साक्षात्कार की प्रक्रिया में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ईमेल के जरिये सीधे मीडिया उनसे संपर्क कर रहा है। साक्षात्कार देना या न देना उनका निर्णय है। बांग्लादेश की नई सरकार ने उनके प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध भी किया है, लेकिन अभी तक इसकी कानूनी प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है। भारत को लगता है कि यदि वे स्वयं वापस जाने का फैसला करती हैं तो फिर इसकी जरूरत नहीं रहेगी। जानकारों का कहना है कि अपना पक्ष रखने से हसीना बांग्लादेश के लोगों की सहानुभूति बटोर सकती हैं। वे खुद लौटती हैं तो इससे भी उन्हें समर्थन मिल सकता है, जबकि बांग्लादेश की सरकार को आशंका यह है कि इससे कानून एवं व्यवस्था के समक्ष संकट उत्पन्न हो सकता है।