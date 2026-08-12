पीएम मोदी से मिले हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी
नई दिल्ली में, बांग्लादेश के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भारत-बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन मांगा। यह बैठक ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से उनकी पिछली मुलाकात के एक दिन बाद हुई।
नई दिल्ली, एजेंसी। बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भारत-बांग्लादेश के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन मांगा। भारत के बांग्लादेश स्थित हाई कमीशन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर बताया कि त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच बहुआयामी और लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को रचनात्मक और जन-केंद्रित तरीके से आगे बढ़ाने पर मार्गदर्शन लिया। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब त्रिवेदी ने एक दिन पहले ही ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की थी।
उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी थीं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही भारत और बांग्लादेश के संबंधों को जन-केंद्रित तरीके से और मजबूत करने के रास्तों पर विचार किया।
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