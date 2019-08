थाईलैंड में जिंदगी की जंग हार गई बेबी डुगोंग 'मरियम', प्लास्टिक खाने से पड़ी थी बीमार

थाईलैंड में बचावकर्ताओं से लिपटकर खुद को बचाने की गुहार लगाने वाली बेबी डुगोंग तमाम कोशिशों के बावजूद जिंदगी की जंग हार गई। प्लास्टिक खाने से बीमार पड़ी बेबी डुगोंग की मौत हो गई है। बीमारी से संघर्ष करने के उसके जुझारू जज्बे ने लोगों का दिल जीत लिया और समुद्र में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

'मरियम' नाम की डुगोंग कुछ महीने पहले दक्षिण-पश्चिमी थाईलैंड के तट पर बहकर आयी थी और उसकी बचावकर्ताओं से लिपट जाने वाली तस्वीरें वायरल हो गई थीं। मरियम के बाद एक और अनाथ डुगोंग अब सुर्खियों में है। उसने थाईलैंड की राजकुमारी का ध्यान खींचा। राजकुमारी ने उसका नाम ''जमील' रखा और उसकी गतिविधियों का चौबीसों घंटे सीधा प्रसारण हो रहा है।

Mariam, the baby dugong, Thailand's conservation star, is dead at around midnight last night (Friday). Plastic bag is found in her stomach.#ThaiPBSWorld #Mariam #BabyDugong pic.twitter.com/wUgyK4N0rL