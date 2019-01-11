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बेबी chanco की हेयरस्टाइल मचा रही तहलका, नन्हीं सी उम्र में बनी इस शैंपू कंपनी की मॉडल

Baby Chanco/Instagram

क्यूट जापानी बच्ची chanco की क्यूट फोटो बीते साल पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना चुकी है। इतनी नन्हीं सी उम्र में इस बच्ची के खूबसूरत बाल लोगों के बीच चर्चा का सबब बने थे। अब एक बार फिर से baby chanco की तस्वीरें फोटो शेयरिंग वेबसाइट इंस्टाग्राम पर छाई हुई हैं। 

इस बच्ची की सबसे बड़ी खूबी उसके काले और घने बाल हैं। इन्हें देखते हुए एक प्रमुख शैंपू कंपन ने उसे जापान में अपने प्रॉडक्ट का मॉडल बना लिया है। इसकी तस्वीरें कंपनी के सभी विज्ञापनों में हर तरफ छाई हुई हैं। इस बच्ची की तस्वीरें एक बार फिर से इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं। उम्मीद है उसके यह बेहद खूबसूरत बाल जीवन में आगे भी बरकरार रहें। शैंपू कंपनी की ओर से baby chanco का एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें लग रहा है वह खुद अपने बारे में बात कर रही है। 

वीडियो और तस्वीरें देखकर बच्ची की मासूमियत से लोगों का दिल पिघल जा रहा है। बच्ची की वीडियो और तस्वीरों से नजर हटाना आसान नहीं है। बच्ची को अपना मॉडल बनाने वाली कंपनी का नाम पैंटीन है। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018年。 染めない、隠さないグレイヘアが、多くの女性の賞賛を得た近藤サトさん。 生まれたままの髪の個性が、世界中の人々に愛された爆毛赤ちゃん @babychanco 。 ・ ふたりはわたしたちに、自分を素直に表現することの大切さを 教えてくれたのかもしれません。 ・ 2019年。 もっとたくさんの人たちが「なりたい私」へ、一歩踏み出せる年でありますように。 #さあこの私で行こう ・ パンテーンは美しい髪で、すべての女性を応援します。 ・ In 2018, Sato Kondo, who proudly lives without coloring or hiding her grey hair, won the admiration of many women. Hairmax Baby, @babychanco , received love from people all over the world because of her naturally unique hair. ・ In some way or other, these two may have taught us the importance of expressing our true selves. ・ In 2019, We hope many more women will take a step forward towards who they want to be. ・ ・ #さあこの私で行こう #さあこの髪で行こう #HairWeGo #パンテーン #pantene #近藤サト #グレイヘア #爆毛赤ちゃん #babychanco

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  • Web Title:Baby Chanco s hair story is sweeping internet again she is now model of a shampoo company

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