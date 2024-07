पृथ्वी और मंगल ग्रह में छिड़ेगा युद्ध, एलियन्स से होगा संपर्क, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी

भविष्यवाणी की गई हैं कि 2076 में साम्यवाद पूरी दुनिया में फैल जाएगा, 2130 में इंसान एलियन्स से संपर्क साध सकेंगे। आगे कहा गया है कि 2170 में सूखे से धरती का अधिकांश हिस्सा खत्म हो जाएगा।

Nisarg Dixit Fri, 12 Jul 2024 11:35 AM लाइव हिन्दुस्तान,सोफिया