आस्ट्रेलिया की जर्सी में खेलेगा ‘भारतीय’ नील

गुजरात से पारिवारिक संबंध रखने वाले 16 वर्षीय नील पटेल को ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम में भारत दौरे के लिए चुना गया है। वे राजकोट और अहमदाबाद में खेलेंगे। नील सिडनी प्रीमियर क्रिकेट में 1000 से अधिक रन बना चुके हैं और हर मैच के बाद अपनी बल्लेबाजी का विश्लेषण करते हैं।

- भारतीय मूल के युवा बल्लेबाज का ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम में चयन; सितंबर में राजकोट और अहमदाबाद में खेलेगा बहु-प्रारूप सीरीज मेलबर्न, एजेंसी। गुजरात से पारिवारिक जुड़ाव रखने वाले 16 वर्षीय नील पटेल अगले महीने जब राजकोट और अहमदाबाद के मैदान पर उतरेंगे तो उनके सामने विरोधी टीम भारत होगी, लेकिन उनके कंधों पर ऑस्ट्रेलिया की जर्सी होगी।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा चयन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत दौरे (13 सितंबर से) के लिए अपनी 16 सदस्यीय अंडर-19 टीम की घोषणा की है, जिसमें भारतीय मूल के इस सलामी बल्लेबाज का चयन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 टीम भारत दौरे पर तीन एकदिवसीय और दो चार दिवसीय मैच खेलेगी।

नील पटेल की उपलब्धियाँ न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलने वाले नील ने महज 16 वर्ष की उम्र में सिडनी प्रीमियर क्रिकेट फर्स्ट ग्रेड में एक कैलेंडर वर्ष के दौरान 1000 से अधिक रन बनाकर इतिहास रच दिया था। मजबूत तकनीक, लंबी पारियां खेलने की क्षमता और उपयोगी ऑफ स्पिन गेंदबाजी उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग पहचान दिलाती है। नील की तैयारी का तरीका भी अनोखा है। हर मैच के बाद नील एक डिजिटल डायरी में अपनी बल्लेबाजी का विश्लेषण लिखते हैं। किस गेंद पर गलती हुई, कौन सा शॉट सफल रहा और किन क्षेत्रों में सुधार करना है, इसका विस्तृत रिकॉर्ड वह खुद तैयार करते हैं। मैदान से बाहर वह अपने पिता के साथ शतरंज खेलना पसंद करते हैं और मानते हैं कि इससे मैच के दौरान फैसले लेने की क्षमता बेहतर होती है।

भारतीय उपमहाद्वीप में खेलना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरे को युवा खिलाड़ियों के विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना है। पूर्व राष्ट्रीय कोच टिम नील्सन टीम के मुख्य कोच होंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विकास प्रमुख सोनिया थॉम्पसन का कहना है कि भारतीय उपमहाद्वीप की स्पिन-अनुकूल परिस्थितियां खिलाड़ियों की तकनीक और मानसिक मजबूती को नई परीक्षा देंगी।