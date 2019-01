ऑस्ट्रेलिया में नये साल के जश्न के दौरान हुई चूक, 2019 की जगह लिखा 2018

सिडनी में नववर्ष के स्वागत में जोरदार आतिशबाजी की गई लेकिन एक चूक ने दुनियाभर में देश की खिल्ली उड़ा दी। सिडनी हार्बर ब्रिज पर 15 लाख से अधिक लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए जमा थे। इस बीच, जोरदार आतिशबाजी के बाद बड़ी स्क्रीन पर एक फोटो आया जिसमें लिखा था ''नव वर्ष मुबारक 2018! ("Happy New Year 2018!") यह टाइपो कुछ पलों में ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

ट्विटर पर एक व्यक्ति ने इसका मजाक उड़ाते हुए लिखा, ''सिडनी के मुताबिक अब भी 2018 चल रहा है इसलिए मैं वापस सोने जा रहा हूं।

आतिशबाजी के कार्यकारी निर्माता अन्ना मैकइनर्न ने मंगलवार को सिडनी में संवाददाताओं से कहा, ''हम बस इसपर हंस सकते हैं, जैसा हम कहते हैं ऐसी चीजें हो जाती हैं। इस स्तर के कार्यक्रम का आयोजन करने में 15 महीने लगते हैं।

Happy New Year 2019. @sydney ; is it typo error? pic.twitter.com/95vhOcNaWo