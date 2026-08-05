खेल : भारत के खिलाफ कोई अभ्यास मैच नहीं : मैक्डोनाल्ड

भारत के खिलाफ कोई अभ्यास मैच नहीं : मैक्डोनाल्ड टेस्ट सीरीज मेलबर्न, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया

भारत के खिलाफ कोई अभ्यास मैच नहीं : मैक्डोनाल्ड टेस्ट सीरीज

मेलबर्न, एजेंसी। ऑस्ट्रलिया के मुख्य कोच एंड्रयू मैक्डोनाल्ड ने कहा है कि उनकी टीम अगले वर्ष भारत के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज से पहले कोई अभ्यास मैच नहीं खेलेगी। पांच मैचों की यह सीरीज 21 जनवरी से नागपुर में शुरू होगी。

तैयारी शिविर बेहतर उनका मानना है कि उपमहाद्वीप जैसी परिस्थितियों में छोटा तैयारी शिविर टीम के लिए अधिक उपयोगी साबित होगा। मैक्डोनाल्ड ने बुधवार को एक वेबसाइट से कहा, परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इसलिए हमारा ध्यान ऐसी जगह तैयारी करने पर होगा, जहां भारत जैसी परिस्थितियां मिल सकें।

टीम के सामने दो विकल्प उन्होंने साथ ही कहा, टीम के सामने दो विकल्प हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी तैयारी कर चुका है और 2023 के भारत दौरे से पहले बेंगलुरु में शिविर लगाया था। फिलहाल टीम प्रबंधन इस बात पर विचार कर रहा है कि खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कौन-सा विकल्प सबसे उपयुक्त रहेगा।

बीबीएल छोड़नी होगी उन्होंने यह भी संकेत दिया कि दौरे के संभावित खिलाड़ियों में से जो न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, उन्हें उस दौरान बिग बैश लीग (बीबीएल) खेलने के बजाय भारत दौरे की तैयारी पर ध्यान देना होगा। रिपोर्ट के अनुसार मैथ्यू कुहनेमैन, टॉड मर्फी, कूपर कोनोली, पीटर हैंड्सकॉम्ब और मैथ्यू रेनशॉ भारत दौरे के संभावितों में हैं।

न्यूजीलैंड सीरीज के बाद खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन होगा। भारत की परिस्थितियों के अनुरूप कुछ अलग कौशल वाले खिलाड़ियों को भी टीम में लिया जा सकता है। कुछ खिलाड़ियों को अतिरिक्त तैयारी की आवश्यकता होगी और इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में ही कर दी जाएगी।

ऑस्ट्रेलिया ने भारत में पिछली बार 2004-05 सत्र में टेस्ट सीरीज जीती थी। इसके बाद से वह भारत में टेस्ट सीरीज जीत का इंतजार कर रही है।

ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीम में व्लामिन्क, ब्राउन शामिल

सिडनी, एजेंसी। चोट से उबर चुकीं ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज टायला व्लामिन्क, और डार्सी ब्राउन को अगले महीने भारत के साथ होने वाले महिला बहु प्रारूप दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम में शामिल किया गया है। कंधे की चोट से 27 वर्षीय व्लामिन्क काफी समय से मैच नहीं खेल पाई हैं। ब्राउन को ऑस्ट्रेलिया की टी-20 विश्व विजेता टीम में शामिल नहीं किया गया था। अब दोनों को ऑस्ट्रेलिया ए टीम में शामिल किया गया है, जिसमें न्यू चंडीगढ़ में तीन टी-20 और मोहाली में तीन 50-ओवर के मैच शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ए टीम : डार्सी ब्राउन, मैटलान ब्राउन, निकोल फाल्टम, टेस फ्लिंटॉफ, सियाना जिंजर, चार्ली नॉट, अनिका लेरॉयड, केटी मैक, लिली मल्सि, फ्रैंकी निक्लनि, हेली सिल्वर-होम्स, रेचल ट्रेनामन, कर्टनी वेब, तहलिया विल्सन और टायला व्लामिन्क।