ऑस्ट्रेलियाई पीएम की दो बाएं पैर के साथ वायरल हुई फोटो, देनी पड़ी सफाई

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन साल के पहले ‘मीम' बनकर सामने आए हैं। इसकी वजह है उनके कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक पोस्टर, जिसमें उनके क्रिसमस के दौरान खींचे गए फोटो में फोटोशॉप से दो बाएं पैर बना दिए गए हैं।

दरअसल मूल फोटो में उनका दाएं पैर का जूता काफी गंदा दिखाई दे रहा था तो फोटो एडिटर ने ‘समझदारी' दिखाते हुए दाएं पैर पर बायां पैर चिपका दिया। इसको लेकर वे अच्छे खासे ट्रोल हो रहे हैं और हैशटैगशूगेट शुरू हो गया है।

#auspol story of 2019: our latest PM (ScoMo) had nice white shoes photoshopped onto his feet for his official https://t.co/eXNtcX7xTa site?! Yup. Regular bloke. Our tax dollars hard at work. #shoegate pic.twitter.com/kA0gG0yy9L

लोगों ने ये फोटो देखी और इसके बाद से कई मीम बनने लगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मॉरिसन को सफ़ाई देनी पड़ी। उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया जिसमें बस उनके दोनों पैर दिख रहे हैं। ट्वीट में मॉरिसन ने लिखा है मैंने नहीं कहा था कि मेरे जूते चमकाओ, लेकिन अगर आप लोग फोटोशॉप करना ही चाहते हैं, तो प्लीज बालों पर प्रयोग कीजिए। न कि पैरों पर। बाल की कमी मेरे सिर पर है।

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet! 😀

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq