स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत-ऑस्ट्रेलिया सहयोग को नई मजबूती, रिपोर्ट जारी
ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग और उसके प्रभाव को दर्शाया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान सहयोग में वृद्धि का उल्लेख किया गया। यह रिपोर्ट दिल्ली में मेलबोर्न ग्लोबल सेंटर में फैकल्टी की 150वीं वर्षगांठ पर जारी की गई।
ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट ने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, डेंटिस्ट्री एंड हेल्थ साइंसेज के साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में दशकों से चले आ रहे सहयोग और उसके प्रभाव को रेखांकित किया गया। साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य, क्लीनिकल रिसर्च, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी को भी विस्तार से बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह रिपोर्ट दिल्ली स्थित मेलबर्न ग्लोबल सेंटर में फैकल्टी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी की गई।
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