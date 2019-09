UN में भी नहीं सुधरा PAK, इमरान खान ने तोड़ा ये जरूरी अनुशासन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को शुक्रवार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जहां अपना भाषण तय समय सीमा में पूरा किया तो वहीं, अनुशासनहीनता दिखाते हुए पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समय सीमा का उल्लंघन किया।

At UNGA, Modi respects time limit, speaks for 17 mins; Imran rants against India in over 30 mins speech



