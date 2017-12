अमेरिका: साउथ कैलिफोर्निया के लोंग बीच पर कई लोगों को मारी गोली, 2 लोगों की मौत

अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया के लोंग बीच पर भारी गोलीबारी की खबर है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 1 व्यक्ति घायल है। मृतकों में बंदूकधारी भी शामिल है। एक व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। शुक्रवार दोपहर को स्थानिय समय के अनुसार लगभग 2.25 बजे यह घटना घटी। कैलिफोर्निया पुलिस प्रशासन इसे वर्कप्लेस वायलेंस बता रहा है। एपी एजेंसी के अनुसार शेयर किए गए विडियो में बिल्डिंग से कई लोग भागते हुए नजर आ रहे थे।

वारदात वाली जगह टू स्टोरी बिल्ड‍िंग में कई कॉरपोरेट लॉ ऑफिस मौजूद है। सूचना मिलने पर स्वैट टीम और बाकी पुलिस अधिकारियों ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध आरोपी को भी वारदात स्थल पर मार गिराया गया। पुलिस के अनुसार एक विक्टिम और एक आरोपी की घटना में मौत हो गई है। पुलिस इसे हत्या के केस के रूप में जांच कर रही है। कैलिफोर्निया के मेयर रॉबर्ट गार्सिया ने भी ट्विटर पर इस घटना की पुष्टि की है।

#UPDATE: At least 2 people are dead after a shooting that police call 'workplace violence' at a business in Long Beach, California : AP