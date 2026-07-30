एशिया-प्रशांत में वृद्धि दर धीमी पड़ने की आशंकाः मूडीज
मूडीज़ एनालिटिक्स के अनुसार, ऊंची जिंस कीमतें और सख्त नीतियों के कारण 2026 और 2027 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ सकती है। 2025 में 4.3% से घटकर 2026 में 4.1% और 2027 में 3.6% रह सकती है। एआई से मिलने वाला प्रोत्साहन भी घट रहा है।
नई दिल्ली, एजेंसी। ऊंची जिंस कीमतें, सख्त मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियां और असामान्य रूप से गर्म एवं शुष्क मौसम की वजह से वर्ष 2026 और 2027 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर धीमी पड़ सकती है। मूडीज़ एनालिटिक्स ने बृहस्पतिवार को यह अनुमान जताया। मूडीज ने एक रिपोर्ट में कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अपेक्षित सुस्ती से बची रही है। कृत्रिम मेधा (एआई) से जुड़े निवेश और निर्यात में मजबूती ने हाल के समय में वृद्धि को सहारा दिया है। हालांकि, मूडीज़ ने जिंसों की वैश्विक कीमतों के ऊंचे स्तर पर बने रहने, अमेरिकी शुल्कों से व्यापार को लेकर पैदा हो रही अनिश्चितता और सख्त नीतिगत रुख के असर को देखते हुए चेतावनी भी दी है।रिपोर्ट
कहती है कि इस परिदृश्य में एपीएसी क्षेत्र की वृद्धि दर 2025 के 4.3 प्रतिशत से घटकर 2026 में 4.1 प्रतिशत और 2027 में 3.6 प्रतिशत रह सकती है। एआई से मिलने वाला प्रोत्साहन धीरे-धीरे कम होने के कारण ऐसा होने की आशंका है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।