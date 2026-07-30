खेल : अर्जेंटीना के दो खिलाड़ियों पर मारपीट का मामला दर्ज
अर्जेंटीना के दो खिलाड़ियों पर मारपीट का मामला दर्ज जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ
अर्जेंटीना के दो खिलाड़ियों पर मारपीट का मामला दर्ज जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (फीफा) ने इस महीने विश्व कप फाइनल के बाद स्पेन के खिलाड़ियों के साथ हुई झड़पों को लेकर अर्जेंटीना के लिएंड्रो पारेडेस और नाहूएल मोलिना के साथ-साथ सहायक कोच रॉबर्टो अयाला के खिलाफ मारपीट के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। फीफा ने कहा, अनुशासनात्मक संहिता के अनुसार, प्रतिवादियों को अब अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है, जिसके बाद फीफा अनुशासनात्मक समिति उचित समय में फैसला सुनाएगी। अगर ये दोषी पाए जाते हैं, तो इन्हें लंबी अवधि के निलंबन का सामना करना पड़ सकता है।
अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड पर जीत के बाद ‘लास माल्विनास सोन अर्जेंटिनास’ लिखा हुआ बैनर पकड़ा हुआ था। अर्जेंटीना फुटबॉल संघ नस्लीय दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच कर रहा है।
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