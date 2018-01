OMG: वैज्ञानिकों ने खोजा यरुशलम का 2700 साल पुराना ये रहस्य!

'Holy city' के नाम से मशहूर यरुशलम शहर में पुरातत्व विभाग को क्ले (चिकनी मिट्टी) पर बनी एक शख्स की छाप मिली है जो 2700 साल पुरानी है। ऐसा माना जा रहा है कि बाइबिल के मुताबिक ये शख्स उस समय यरुशलम शहर का गवर्नर था।

ये क्ले का टुकड़ा सिक्का के आकार का है। इस पर हिब्रू भाषा में लिखा है - शहर के गवर्नर की संपत्ति (Belonging to the governor of the city)। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का ऐसा मानना है कि संभव है कि ये टुकड़ा उस दौरान गवर्नर को किसे ने शिप के जरिए तौहफे के रूप में भिजवाया हो। इस सिक्के नुमा टुकड़े में दो आदमियों का छाप दिखाई दे रही है, जैसे कि एक इंसान की शीशे के सामने खड़े होने के बाद बनती है। इस शख्स ने धारीदार कपड़े पहने हुए हैं। बता दें कि 2700 साल पुरानी छाप का ये टुकड़ा पुराने यरुशलम शहर में पाया गया।

पुरातत्व विभाग के अन्य अधिकारी ने कहा, 'इस क्ले के टुकड़े से ये बात भी पता चलती है कि बाइबिल के मुताबिक 2700 साल पहले यरुशलम शहर में गवर्नर हुआ करता था।' बता दें कि ऐसा माना जाता है कि ईसाई धर्म के ग्रंथ बाइबिल में दो बार यरुशलम के गवर्नर का जिक्र हुआ है। इसका जिक्र 'जोशुआ' और 'जोसियाह' नाम के दो राजाओं के कार्यकाल के दौरान हुआ।

