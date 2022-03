कोयले के लिए रूस पर बढ़ रही भारत की निर्भरता, प्रतिबंधों से बढ़ सकती है दिक्कतें?

कोयले के लिए रूस पर बढ़ रही भारत की निर्भरता, प्रतिबंधों से बढ़ सकती है दिक्कतें?

रॉयटर्स,नई दिल्ली Aditya Kumar Fri, 11 Mar 2022 01:37 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.