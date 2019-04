अमेरिकन कपल की अनोखी शादी जानकर हो जाएंगे हैरान, जानें पूरी खबर

एयरपोर्ट भी शादी का वेन्यू हो सकता है, अमेरिकी जोड़े के मामले में तो ऐसा ही है। अमेरिका की मिशेल बेलेउ और रॉन पीटरसन जल्द ही क्लीवलैंड हॉप्किंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शादी करेंगे। कपल का कहना है कि उनकी पहली मुलाकात इसी एयरपोर्ट पर हुई थी इसलिए जीवनभर के बंधन में बंधने की सभी रस्में यहीं निभाएंगे।

एयरपोर्ट पर शादी करने का पहला मामला

मिशेल और रॉन क्लीवलैंड हॉप्किंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 12 साल पहले मिले थे। उस दौरान मिशेल के बॉस ने उन्हें अपने क्लाइंट रॉन को एयरपोर्ट से लाने के लिए भेजा था। यहां पहली नजर में हुए प्यार के बाद दोनों अब साथ में हैं और शादी करने जा रहे हैं। दोनों अमेरिका के लॉज एंजिल्स में काम करते हैं। लेकिन लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं।

पूरी घटना को जानने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने शादी की मंजूरी दे दी है। एयरपोर्ट के एक प्रवक्ता के मुताबिक, एयरपोर्ट पर शादी का यह पहला मामला है। इस शादी के लिए 120 मेहमानों के नाम तय हो चुके हैं। शादी एयरपोर्ट के बैगेज काउंटर 6 में होगी यहीं दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। देखें इंस्टाग्राम पर

