अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर होने का किया ऐलान, लगाया ये बड़ा आरोप

अमेरिका ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) से बाहर होने का ऐलान कर दिया। यूएन में अमेरिका की अम्बेस्डर निकी हेली ने परिषद पर इजरायल के खिलाफ राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाया। हेली ने कहा कि रूस, चीन, क्यूबा और मिस्र जैसे देशों ने उसकी परिषद में सुधार करने की कोशिशों में भी रोड़ा अटकाया। अमेरिका लंबे समय से 47 सदस्यीय इस परिषद में सुधार की मांग कर रहा था।

मानवाधिकार का पालन करने वाले देशों को बलि का बकरा बनाता है परिषद

US Ambassador to the United Nations Nikki Haley says US withdrawing from UN Human Rights Council, calling it 'not worthy of its name.': The Associated Press (file pic) pic.twitter.com/elJ3Ruds4n