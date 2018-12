Video: लड़की को प्रपोज करते समय गटर में गिरी अंगूठी, और फिर...

अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक अंगूठी खोने और उसे पुलिस द्वारा ढूंढ निकालने की बेहद दिलचस्प घटना इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल ये अंगूठी एक कपल की थी। जॉन ड्रेनेन नाम के युवक से ये अंगूठी उस वक्त गटर में गिर गई थी जब वह अपनी गर्लफ्रेंड डेनिलिया एंथनी को आगे बढ़कर शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। कपल ने अंगूठी को ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहे। ये घटना स्ट्रीट सर्विलांस कैमरे में कैद हो गई।

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? 💍 call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 1, 2018

इस घटना का वीडियो न्यू यॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने शेयर किया है। foxnews.com के मुताबिक बाद में अंगूठी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट (NYPD) ने ढूंढ निकाली। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट को कपल को तलाशने और उन्हें अंगूठी वापस लौटाने के लिए ट्विटर पर एक अभियान भी चलाना पड़ा। foxnews.com के मुताबिक इसी अभियान की बदौलत कपल को पता चला कि पुलिस उन्हें खोई अंगूठी वापस करने के लिए तलाश रही है।

Here’s a photo of the ring our officers recovered (and cleaned!) Call 1-800-577-TIPS or DM @NYPDTips if you know the happy couple so we can return it to them! pic.twitter.com/hzFXxuMVJW — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 1, 2018

We still haven’t found our “almost engaged” couple WANTED for dropping their ring in Times Square. Here are some more photos, does anyone recognize them? For a fairy-tale ending, call 800-577-TIPS or DM @NYPDTips. 💍 pic.twitter.com/c2bkJqd7q8 — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 2, 2018

रविवार को पुलिस ने ट्विटर पर घोषणा की कि कपल मिल गया है और उन्हें अंगूठी लौटा दी गई है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया कि प्रपोज के वक्त लड़की ने हां कर दिया था और रिंग मिलने के बाद दोनों बहुत खुश हैं।

We would like to thank everyone who shared this story! The (now) happy couple is back in their home country, but thanks to your retweets they heard we were looking for them! We’re making arrangements to get them their ring back. Congratulations! https://t.co/rXHxxkwClm — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 2, 2018

ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ये घटना मिडटाउन मैनहैटन के टाम्स स्वेयर में हुई।

अंगूठी मिलने के बाद कपल ने फॉक्स न्यूज को बताया कि यह अंगूठी डेनिलिया के उंगुली के साइज से काफी बड़ी थी। प्रपोज करते वक्त यह ड्रेनेन के हाथ से छिटककर 8 फीट गहरे गटर में जा गिरी थी।