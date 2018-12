अमेरिका में क्रिसमस पर ओवरटाइम कर रहे भारतीय मूल के पुलिस अफसर की गोली मारकर हत्या

अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में भारतीय मूल के एक 33 वर्षीय पुलिस अधिकारी की ड्यूटी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान न्यूमेन पुलिस विभाग के रोनिल सिंह के रूप में हुई है। क्रिसमस की रात घटना के वक्त रोनिल ओवरटाइम कर रहे थे।

मामले की जांच कर रहे स्टेनिस्लॉस काउंटी शेरिफ्स विभाग ने एक बयान जारी कर कहा कि, "घटना के कुछ ही समय बाद रेडियो पर उनकी मौत की खबर दे दी गई।"

गोली लगने के बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस के आने से पहले ही अज्ञात हमलावार वहां से भागने में कामयाब हो गया। मामले की जांच कर रहे विभाग ने संदिग्ध और उसके वाहन का फुटेज जारी कर लोगों से पहचान की अपील की है।



रोनिल सिंह सात साल से न्यूमेन पुलिस विभाग में काम कर रहे थे। न्यूमेन पुलिस विभाग से पहले वह मर्स्ड काउंटी शेरिफ्स विभाग में तैनात थे।

Sending our condolences to the men and women in blue of the Newman Police Department in California and to the family of Officer Ronil Singh, who was shot and killed during a traffic stop early this morning. Officer Singh died as he lived — a hero. We will #NeverForget. pic.twitter.com/eBjIfBB5Zt