विदेश अमेरिका ने काबुल से अब तक निकाले 82 हजार से ज्यादा लोग, पिछले 24 घंटों में ही 19 हजार लोगों ने भरी उड़ान Published By: Nootan Vaindel Thu, 26 Aug 2021 01:04 PM एजेंसी,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.