अमेरिका की खुली पोल, यूक्रेन युद्ध के बाद भारत से अधिक ईंधन रूस से खरीदा

रूस के खिलाफ एक्शन के लिए भारत पर लगातार दबाव बनाने वाले अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के बाद भारत की तुलना में अधिक जीवाश्म ईंधन खरीदे हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने खुलासा किया है।

