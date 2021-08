विदेश अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा-छोड़ दें अफगानिस्तान, बदतर होते हालात में नहीं कर पाएंगे किसी की मदद Published By: Deepak Sat, 07 Aug 2021 05:00 PM हिंदुस्तान टाइम्स

Your browser does not support the audio element.