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सूर्य से गर्म बुलबुला बनाता है हथेली से भी छोटा झींगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एम्स्टर्डम में पाया जाने वाला 'पिस्टल श्रिम्प' आकार में इतना छोटा है कि वह आपकी हथेली में समा सकता है। यह झींगा अपने पंजे से एक बुलबुला बनाता है, जो फूटने पर सूरज की सतह से भी अधिक गर्म होता है। यह शिकार के लिए अपने विशेष तकनीक का उपयोग करता है।

सूर्य से गर्म बुलबुला बनाता है हथेली से भी छोटा झींगा

एम्स्टर्डम, एजेंसी। समुद्र की गहराइयों में पाया जाने वाला ‘पिस्टल श्रिम्प’ आकार में इतना छोटा होता है कि आपकी हथेली में समा जाए, लेकिन इसके शिकार करने का तरीका बेहद चौंकाने वाला है। यह नन्हा झींगा अपने खास पंजे की मदद से एक ऐसा बुलबुला बनाता है, जो फूटते समय कुछ समय के लिए सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म हो जाता है। जब यह झींगा अपने पंजे को बेहद तेजी से झटके के साथ बंद करता है तो पानी के अंदर एक ‘कैविटेशन बुलबुला’ बनता है। जब बुलबुला फूटता है तो इसके अंदर का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।

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