उत्तरी अल्जीरिया में बुधवार को सेना का एक विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में करीब 257 सैन्यकर्मियों के मारे जाने की खबर है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टरों की टीम एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंच गई। राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है।

अल्जीरिया के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि दुर्घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। बयान में कहा गया है कि इस संबंध में जांच शुरू की गई है।

दुर्घटना के बाद बौफरिक सैन्य अड्डे के पास आपात सुविधा सेवाएं पहुंच गई हैं। सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद अचौर ने कहा, अब तक 257 लोगों की मौत की खबर है। हम इस समय सटीक आंकड़ा नहीं दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि विमान में सैनिक सवार थे।

रक्षा मंत्रालय ने मृतकों की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा है लेकिन उनके परिजन के प्रति संवेदना जाहिर की है। विमान राजधानी अल्जीयर्स से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बौफरिक से बेकर के एक सैन्य अड्डे के लिए उड़ान भरने के तत्काल बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

स्टेट टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार, राजधानी अल्जीयर्स से बुधवार को 20 मील दूरी स्‍थित बौफारिक में एयरपोर्ट के नजदीक अल्‍जीरियाई सेना का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। स्‍थानीय समयानुसार, सुबह 8 बजे दुर्घटनाग्रस्‍त हुए इस सैन्‍य एयरक्राफ्ट में हादसे के वक्त आधुनिक हथियारों से लैस 250 से ज्यादा जवान सवार थे।

Algerian military aircraft with more than 100 on board crashes, several dead, reports Reuters