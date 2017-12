नेट न्यूट्रियलिटी के विरोध में कैंपेन कर रहे अजीत पाई पर हमला

नेट न्यूट्रियलिटी के विरोध में कैंपेन चला रहे अजीत पाई पर नस्लीय हमला हुआ है। अजीत पाई फेडरल काम्युनिकेशन कमिशन के अध्यक्ष हैं जो नेट न्यूट्रियलिटी का विरोध करने कारण विरोधियों के निशाने पर हैं। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, पाई ओबामा प्रशासन के समय नेट न्यूट्रियलिटी के नाम से बनाए गए इंटरनेट नियम का विरोध कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है उनपर हमला इसलिए हुआ है कि क्योंकि वह एक भारतीय मूल के हैं।

लोग सोशल मीडिया पर पाई के खिलाफ तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय मूल के एक कामेडियन ने पाई के बारे में कुछ दिन पहले कहा था, 'पाई एक ऐसा भारतीय शख्स है जो डोसा भी कांटे से खाता है।

इसी प्रकार दूसरे पाई खिलाफ हुए एक दूसरे ट्वीट में कहा गया कि पाई एक ऐसा शख्स है जो 'चाय... चाय टी' चिल्लाता है।' पाई एक ऐसा शख्स है जो लस्सी को लेस्सी (एक उपन्यास में फीमेत कुत्ते का नाम) समझता है।

हालांकि पाई के समर्थन में जब भारतीय मूल के लोग एकजुट हुए तो उनपर कमेंट करने वाले कामेडियन ट्विटर पर माफी मांग ली।

Dear @AjitPaiFCC, I apologize for my tweets questioning your “Brown-ness.” You are not a disappointment to Indian Americans...but to all Americans. You can eat a pakora while destroying #NetNeutrality. You can wear a kurta while catering to corporate interests. #AjitPaiSucks