ट्रंप की अभद्र टिप्पणी:अफ्रीकी देशों में उबाल,कहा-माफी मांगें अमेरिकी राष्ट्रपति

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से निराश अफ्रीकी देशों के एक समूह ने उनसे अपना बयान वापस लेने और माफी मांगने की मांग की है। गौरतलब है कि ट्रंप ने हैती और अफ्रीकी देशों के प्रवासियों की रक्षा करने के कुछ अमेरिकी सांसदों के प्रयासों को लेकर निराशा व्यक्त करते हुए पूछा कि अमेरिका को इन 'मलिन' (शिटहोल) देशों के नागरिकों को क्यों स्वीकार करना चाहिए। ट्रंप की टिप्पणियों पर विचार करने के लिए एक आपात सत्र के बाद संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीकी राजदूतों के एक समूह ने कहा कि वे इस महाद्वीप को नीचा दिखाने तथा लोगों की निंदा कर अफ्रीका तथा वहां के लोगों के प्रति अमेरिकी प्रशासन के रवैये से चिंतित हैं।

ट्रंप ने बाद में ​ट्वीट कर स्थिति संभालने की कोशिश की

एक बयान में ट्रंप से टिप्पणी वापस लेने और माफी की मांग करते हुए कहा गया है कि समूह बहुत ही निराश है और वह अमेरिका के राष्ट्रपति की घृणित, नस्लवादी और दूसरे देश के लोगों के प्रति नफरत भरी टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है। साथ ही समूह ने उन अमेरिकी लोगों का भी आभार जताया जिन्होंने इन टिप्पणियों की आलोचना की। ट्रंप ने एक ट्वीट में देश और विदेश में पैदा हुए आक्रोश को कम करने के लिए घुमा फिराकर कही गई बात में इसे खारिज किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'हैती वास्तव में एक बहुत गरीब और दु:खी देश है और हैती से उनके सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं।'

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust!