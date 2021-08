विदेश एक और झटका: अफगान पर कब्जा करके भी कंगाल ही रहेगा तालिबान; US के बाद अब IMF ने किया 'तिजोरी' का गेट लॉक Published By: Shankar Pandit Thu, 19 Aug 2021 07:08 AM एएनआई,नई दिल्ली

1 / 2 IMF blocks Afghanistan access to emergency reserves 2 / 2 IMF blocks Afghanistan access to emergency reserves