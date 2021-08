विदेश तालिबान के बढ़ते आतंक के बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा? जानें अमेरिका के जवाब Published By: Himanshu Jha Fri, 13 Aug 2021 06:43 PM लाइव हिन्दुस्तान,वाशिंगटन।

Your browser does not support the audio element.