विदेश अफगानिस्तान की नामी पॉप स्टार अर्याना सईद ने तालिबान के डर से छोड़ा देश, बोलीं- स्वस्थ और जिंदा हूं Published By: Surya Prakash Fri, 20 Aug 2021 10:14 AM हिन्दुस्तान ,काबुल

Your browser does not support the audio element.