काबुल में मस्जिद के पास बम धमाका, 8 लोगों की मौत और 18 घायल; IS ने ली जिम्मेदारी

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मस्जिद के पास बम धमाका हुआ, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को मस्जिद के पास खड़ी एक गाड़ी में विस्फोट हुआ। तालिबान के एक सीनियर अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।



काबुल के पुलिस प्रमुख के लिए तालिबान की ओर से नियुक्त प्रवक्ता खालिद जादरान के अनुसार यह बम विस्फोट पश्चिमी काबुल के शिया बहुल सर-ए करेज इलाके में हुआ। शुरुआती रिपोर्ट में दो लोगों की मौत की जानकारी दी गई थी, लेकिन बाद में कुछ घायलों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़ गई।

IS ने ली हमले की जिम्मेदारी

आतंकी सगंठन इस्लामिक स्टेट (IS) ने इस हमले की जिम्मेदारी है। पुलिस जहां मृतकों की संख्या 8 बता रही है। वहीं, IS का दावा है कि धमाके में 20 लोग मारे गए हैं। सोशल मीडिया पर घटनास्थल के कुछ वीडियो पोस्ट किए गए हैं। इनमें विस्फोट के बाद लोगों को मदद के लिए चीख-पुकार मचाते देखा जा सकता है।

अफगानिस्तान के लिए बड़ा खतरा IS

IS से जुड़े दहशतगर्द 2014 से ही अफगानिस्तान में एक्टिव हैं, जिन्हें देश की सुरक्षा के लिए मुख्य खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले साल अगस्त में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद चुनौती और बढ़ गई है। अफगानिस्तान में हाल के दिनों में हुए कई हमलों के पीछे इसी कट्टरपंथी आतंकी गुट का हाथ रहा है, जिनमें मुख्य तौर से अल्पसंख्यक शिया समुदाय को निशाना बनाया गया।