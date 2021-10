विदेश पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू करना चाहता है ISIS-K, रिपोर्ट में दावा; विरोध करने पर अंजाम भुगतने की दी चेतावनी Published By: Nishant Nandan Sat, 30 Oct 2021 08:53 PM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.