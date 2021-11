विदेश पाकिस्तान जाएंगे तालिबानी विदेश मंत्री, अफगानिस्तान का TTP पर कार्रवाई का वादा Published By: Aditya Kumar Sat, 06 Nov 2021 04:06 PM पीटीआई,काबुल

