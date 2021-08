विदेश अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में तालिबान के आगे पूरी सरकार का सरेंडर, गवर्नर से लेकर पुलिस चीफ तक हिरासत में Published By: Surya Prakash Fri, 13 Aug 2021 03:40 PM हिन्दुस्तान ,काबुल

Your browser does not support the audio element.