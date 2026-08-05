अफगानिस्तान में बच्चों के पोषण पर संकट

डब्ल्यूएफपी के निदेशक जॉन एयलिफ ने कहा, बच्चों की मौतों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने होंगे।

रोम, एजेंसी। अफगानिस्तान को मिलने वाली खाद्यान्न मदद में कटौती से बच्चे अति कुपोषित हो रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने कहा कि कुपोषण बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच गया है।

खाद्यान्न सहायता में कमी डब्ल्यूएफपी ने चेतावनी दी कि धन की कमी के कारण खाद्यान्न वितरण और अन्य सहायता कार्यक्रमों में कटौती की जा रही है, जिससे स्थिति और खराब होने की आशंका है। डब्ल्यूएफपी के निदेशक जॉन एयलिफ ने कहा, बच्चों की मौतों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों के लिए अब बहुत देर हो चुकी है।

कई बड़े कारण कटौती के डब्ल्यूएफपी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष विशेष रूप से ईरान युद्ध और पाकिस्तान की सीमा नौ महीने तक बंद रहने के कारण पोषण संबंधी उत्पादों की आपूर्ति बाधित हुई है। इसके चलते करीब 10 लाख कुपोषित महिलाओं और बच्चों को पिछले पांच महीनों से आवश्यक पोषण सेवाएं नहीं मिल सकी हैं। डब्ल्यूएफपी ने कहा कि अगले छह महीनों के लिए उसे 54 करोड़ अमेरिकी डॉलर की तत्काल आवश्यकता है। संगठन ने किसी विशेष दानदाता देश, जैसे अमेरिका का नाम नहीं लिया, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने विदेशी सहायता में व्यापक कटौती की है। संघर्ष, बेरोजगारी, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें, बीमारियों का फैलना, स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुविधाओं की कमी तथा मानवीय सहायता में कटौती जैसे कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।

बिगड़ रहे हालात 2025 में कटौती के कारण 142 स्वास्थ्य केंद्र बंद हो गए

13,000 से अधिक बच्चों की पोषण तक पहुंच समाप्त हो गई

37 लाख बच्चों के इस साल कुपोषित होने का अनुमान

12 लाख गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी कुपोषण की चपेट में

12 प्रांत अफगानिस्तान के अति कुपोषित की श्रेणी में पहुंचे