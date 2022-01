तालिबान का पाक को आश्वासन, अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पड़ोसियों के खिलाफ नहीं होने देंगे

एजेंसी,इस्लामाबाद Ashutosh Ray Sun, 30 Jan 2022 11:46 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.