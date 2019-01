ब्रेग्जिट समझौते पर ब्रिटेन संसद में पीएम थेरेसा मे की हार, विरोध में पड़े 423 मत

ब्रिटिश संसद में ब्रेक्जिट समझौते पर ऐतिहासिक मतदान हुआ। ब्रेग्जिट पर ब्रिटिश पीएम थेरेमा मे की हार हुई है, समझौते के विरोध में 423 वोट जबकि पक्ष में 202 वोट पड़े है। ब्रेक्जिट से निकलने के लिये 29 मार्च की तारिख निर्धारित की गयी है। इसमें दो महीने बचे हैं। यदि ब्रिटिश संसद में यह प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो ब्रिटेन की यूरोपीय संघ छोड़ने की योजना खटाई में पड़ सकती है।

