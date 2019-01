6 साल का बच्चा करता है ऐसी हेयर कटिंग कि प्रोफेशनल लोग भी हो जाएं हैरान, देखें वीडियो

एक 6 साल का बच्चा इंटरनेट (Internet) पर काफी वायरल (Viral) हो रहा है, इसका टैलेंट देखकर बड़े-बड़े लोग हैरान हैं। यह बच्चा छोटी-सी उम्र में इतना प्रतिभाशाली है कि इस स्तर तक आने में भी लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। आपको बता दें कि इस बच्चे का नाम जियांग होंगकी है, जो चीन (China) के सिचुआन प्रांत में सूनिंग का रहने वाला है। वीडियो में जियांग इस तरह हेयरकटिंग का करता है कि मानो कोई प्रोफेशनल हेयरड्रेसर काम कर रहा हो।

हेयरकटिंग करते हुए जियांग की तेजी और कुशलता को देखकर हर कोई हैरान हो रहा है, साथ ही वह अधिकतर सभी पॉपूलर हेयरस्टाइल में कटिंग कर सकता है। जियांग की एक वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें वह एक महिला के बालों की कटिंग करता दिख रहा है और एक अनुभवी और प्रोफेशनल हेयरड्रेसर की तरह काम कर रहा है। यहां तक कि बालों को ब्लोअर देने के मामले में भी वह किसी प्रोफेशनल हेयरड्रेसर से कम नहीं है। आपको बता दें कि, जियांग के माता-पिता भी प्रोफेशनल हेयरड्रेसर हैं, जिनके हेयर सैलून में ही उसने अधिकतर समय बिताया और यहीं इस प्रतिभा का विकास हुआ। फिर भी इतनी कम उम्र में इस तरह के टैलेंट का होना एक आश्चर्यजनक बात है। आइए देखते हैं वीडियो...

He's just six, but this Chinese boy is already a skilled hairdresser. pic.twitter.com/uL3nxnG4Fv