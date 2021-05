56 साल के ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने कैरी साइमंड्स से की गुपचुप शादी, जानें कितनी छोटी हैं मंगेतर

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी मंगेतर कैरी साइमंड्स के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। 56 साल के बोरिस जॉनसन ने वेस्टमिंस्टर कैथेड्र में एक गुप्त समारोह में 33 साल की कैरी से शादी रचाई। बता दें कि कैरी साइमंड्स बोरिस जॉनसन से 23 साल छोटी हैं। इससे पहले द सन ने खबर दी थी कि दोनों जुलाई 2022 में शादी करने वाले हैं, इसके लिए उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को निमंत्रण भी भेजा था। ऐसा कहा जाता है कि बोरिस जॉनसन एक बहुत निजी जीवन जीते हैं। जॉनसन के डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालय के एक प्रवक्ता ने शादी की रिपोर्टों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

खबरों के मुताबिक मध्य लंदन में हुए शादी के समारोह में आखिरी समय पर मेहमानों को बुलाया गया था और कहा कि जॉनसन के कार्यालय के बड़े सदस्य भी शादी की योजना से अनजान थे। कोरोना वायरस के मद्देनजर वर्तमान में इंग्लैंड के भीतर शादियों में केवल 30 लोग ही शामिल हो सकते हैं। कैथोलिक कैथेड्रल को दोपहर 1:30 बजे अचानक बंद कर दिया गया। 33 साल साइमंड्स बिना घूंघट के एक लंबी सफेद पोशाक में पहुंची थी।

