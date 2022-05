शहबाज शरीफ के करीबी ने पाकिस्तान के पूर्व गृहमंत्री शेख राशिद के बाल नोचने पर रखा 50 हजार का इनाम

पाकिस्तान के पूर्व गृहमंत्री शेख रशीद के बाल नोचने वाले को 50 हजार के इनाम का ऐलान हुआ है। शहबाज शरीफ के करीबी का हनीफ अब्बासी ने कहा है कि जो रशीद का विग नोचकर लाएगा उसे 50 हजार रुपये मिलेंगे।

इस खबर को सुनें