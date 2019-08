अमेरिका के टेक्सास में अंधाधुंध फायरिंग; पांच लोगों की मौत, 21 अन्य जख्मी

अमेरिका के टेक्सास में दो बंदूकधारियों की अंधाधुंध फायरिंग में करीब पांच लोगों की मौत हो गई है, जबकि 21 लोगों के जख्मी होने की खबर है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक, शनिवार को संभवतया दो हमलावरों ने पहले एक ट्रक को हाइजैक किया और फिर कथित तौर पर लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर है।

यह घटना मिडलैंड के नजदीक ओडेसा (Odessa) इलाके में हुई। पुलिस ने बताया कि एक बंदूकधारी को सिनर्जी मूवी थिएटर के पास मार गिराया गया है। उसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है।

#BREAKING At least five dead, 21 casualties in Texas shooting, police say pic.twitter.com/adjxE2s46D