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न्यू जर्सी में 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, डॉ. चिन्मय पंड्या ने दिया जन्मशताब्दी वर्ष का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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हरिद्वार, संवाददाता।न्यू जर्सी में 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, डॉ. चिन्मय पंड्या ने दिया जन्मशताब्दी वर्ष का संदेशन्यू जर्सी में 251 कुंडीय गायत्री

न्यू जर्सी में 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, डॉ. चिन्मय पंड्या ने दिया जन्मशताब्दी वर्ष का संदेश

हरिद्वार, संवाददाता। अखिल विश्व गायत्री परिवार की माता भगवती देवी शर्मा के जन्मशताब्दी वर्ष के तहत अमेरिका के न्यू जर्सी में 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष डॉ. चिन्मय पंड्या के नेतृत्व में आयोजित इस महायज्ञ में अमेरिका के विभिन्न राज्यों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने विश्वशांति, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और युग निर्माण का संकल्प दोहराया। महायज्ञ के समापन पर दीप महायज्ञ का भी आयोजन किया गया।

महायज्ञ का उद्देश्य

डॉ. चिन्मय पंड्या ने कहा कि जन्मशताब्दी वर्ष केवल स्मरण का अवसर नहीं, बल्कि युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का वैश्विक जनजागरण अभियान है। उन्होंने कहा कि गुरुसत्ता का मार्गदर्शन प्रत्येक साधक के साथ है और इसे सेवा, साधना, संस्कार, आत्मपरिष्कार तथा समाज निर्माण के कार्यों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। उन्होंने जन्मशताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों को व्यक्तित्व परिष्कार और विचार क्रांति का माध्यम बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान माताजी के जन्मशताब्दी वर्ष को महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी मिला। न्यू जर्सी राज्य की सीनेट और जनरल असेंबली ने संयुक्त विधायी प्रस्ताव पारित कर जन्मशताब्दी वर्ष को आधिकारिक मान्यता प्रदान की। प्रस्ताव में वंदनीया माताजी के आध्यात्मिक जागरण, नारी सशक्तिकरण, मानवीय सेवा और नैतिक मूल्यों के क्षेत्र में योगदान की सराहना की गई।

विशेष सम्मान और योगदान

इसी अवसर पर पिस्काटावे टाउनशिप के मेयर ब्रायन सी. वाहलर ने विशेष प्रशस्ति-पत्र भेंट कर वंदनीया माताजी के शिक्षा, सेवा, नारी जागरण और समाज निर्माण में योगदान का सम्मान किया। डॉ. चिन्मय पंड्या ने कहा कि यह सम्मान भारतीय संस्कृति, मानवीय मूल्यों और विश्वकल्याण के अभियान का सम्मान है।

युवा सहभागिता

महायज्ञ के दौरान केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया का विशेष संदेश भी प्रसारित किया गया। उन्होंने व्यसनमुक्ति जनजागरण और 'नशा मुक्त युवा, विकसित भारत' अभियान को जन-आंदोलन बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं और परिवारों ने व्यसनमुक्त, संस्कारित और सशक्त भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया।

सामान्य प्रश्न

महायज्ञ का आयोजन किस अवसर पर किया गया?
महायज्ञ का आयोजन माता भगवती देवी शर्मा के जन्मशताब्दी वर्ष के तहत किया गया।
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