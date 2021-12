पाकिस्तान में मिला 2,300 साल पुराना मंदिर, खुदाई में सिक्के अंगूठियां और बर्तन समेत 2700 बेशकीमती चीजें निकलीं

पीटीआई,पेशावर Sudhir Jha Sun, 19 Dec 2021 05:19 PM

Your browser does not support the audio element.