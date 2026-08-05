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खेल : क्वालिफायर 22 फरवरी से, विंडीज पर खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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क्वालिफायर 22 फरवरी से, विंडीज पर खतरा वनडे विश्व कप नई दिल्ली, एजेंसी।

खेल : क्वालिफायर 22 फरवरी से, विंडीज पर खतरा

क्वालिफायर 22 फरवरी से, विंडीज पर खतरा वनडे विश्व कप

आईसीसी का कार्यक्रम

नई दिल्ली, एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 2027 वनडे विश्व कप क्वालिफायर के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। 10 टीमों वाला यह अहम टूर्नामेंट 22 फरवरी से 23 मार्च 2027 तक खेला जाएगा। हालांकि, मुकाबलों की मेजबानी किस देश में होगी, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। क्रिकइंफो की र‍िपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भी वेस्टइंडीज पर खतरा मंडरा रहा है。

विजेता टीम को सीधा एंट्री

विजेता टीम को सीधी एंट्री : क्वालिफायर की विजेता टीम को 14 टीमों वाले मुख्य टूर्नामेंट में सीधा प्रवेश मिलेगा जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को विश्व कप के पहले दौर में खेलना होगा जिसे सुपर सीरीज का नाम दिया गया है। इसकी शीर्ष टीम सुपर 12 चरण के लिए क्वालिफाई करेगी।

विश्व कप मेजबानी

दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जाने वाले विश्व कप 12 मैदानों पर 4 अक्तूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा।

पूर्ण सदस्य टीम

दो पूर्ण सदस्य टीमें : दस टीमों के क्वालिफायर मे पूर्ण सदस्यों वाली सबसे निचली रैंकिंग की दो टीमें (मेजबान जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के अलावा) शामिल होंगी। इनकी रैंकिंग 30 सितंबर, 2026 की तिथि के आधार पर तय की जाएगी। इसके अलावा सीडब्ल्यूसी लीग 2 से चार शीर्ष टीमें और चार शीर्ष टीमें विश्व कप क्वालिफायर के प्ले ऑफ से ली जाएंगी। प्लेऑफ सीडब्ल्यूसी लीग 2 के चार निचली टीमों और चैलेंज लीग (क्रिकेट की तीसरी डिविजन) की चार टीमों के बीच खेला जाएगा। हालांकि प्रारूप अभी तय होना है लेकिन आठ टीमों के इस प्लेऑफ से शीर्ष चार टीमें विश्व कप क्वालिफायर में पहुंचेंगी।

चैलेंज लीग

चैलेंज लीग में 12 टीमें दो पूल में होंगी। ये तीन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट खेलेंगी। दोनों पूल से शीर्ष दो टीमें क्वालिफायर के प्लेऑफ में पहुंचेंगी।

विंडीज खतरे में

वेस्टइंडीज रैंकिंग में फिलहाल 10वें स्थान पर है। वह कट-ऑफ तारीख से पहले सिर्फ दो और वनडे खेलेगी, भारत के खिलाफ सितंबर में। इन मैचों के साथ ही अन्य सीरीज के नतीजे भी उसकी रैंकिंग पर असर डाल सकते हैं, खासतौर पर अफगानिस्तान (रैंक 8) और आयरलैंड (रैंक 12) के बीच। अगर आयरलैंड की टीम अफगानों को 4-1 या 5-0 से हरा देती है तो विंडीज के लिए दो जीत उसे शीर्ष आठ में पहुंचा देगी। लेकिन अगर अफगान टीम सीरीज जीत लेती है तो विंडीज को क्वालिफायर खेलना पड़ सकता है। इससे पहले विंडीज की टीम इस साल हरारे में क्वालिफायर के सुपर ओवर में नीदरलैंड्स से हारकर 2023 वनडे विश्व कप से बाहर हो गई थी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्वालिफायर का आयोजन कब होगा?
क्वालिफायर 22 फरवरी से 23 मार्च 2027 तक खेला जाएगा।
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