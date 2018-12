G20 सम्मेलन: पीएम मोदी ने ट्रंप, पुतिन और टेरेसा मे से बातचीत की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां जी-20 शिखर सम्मेलन के शुक्रवार को शुरू होने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे से बातचीत की। मोदी, ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच शुक्रवार को पहली त्रिपक्षीय बैठक से पहले यह संक्षिप्त बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार द्वारा ट्वीट की गई तस्वीर में मोदी, ट्रंप से हाथ मिलाते हुए और बात करते हुए देखे गए। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से भी बातचीत की।

Catching up with other #G20 leaders from Russia, Italy and UK at the Leaders' Lounge. pic.twitter.com/YkqDbwVfmL