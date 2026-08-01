गुरुग्राम के छात्र ने चीन में देश का मान बढ़ाया
गुरुग्राम के 17 वर्षीय छात्र पार्थ धीमन ने चीन के शेन्जेन में आयोजित विश्व प्रसिद्ध हैक क्लब फॉलआउट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने तकनीकी कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए विभिन्न हार्डवेयर परियोजनाओं पर काम किया और नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त की। उनका यह अनुभव वर्षों की मेहनत और नवाचार के प्रति समर्पण का परिणाम है।
गुरुग्राम,साक्षी रावत। शहर के अतुल कटारिया मेमोरियल स्कूल के 17 वर्षीय छात्र पार्थ धीमन ने चीन के शेन्जेन में आयोजित विश्व प्रसिद्ध हैक क्लब फॉलआउट में भारत का प्रतिनिधित्व कर जिले और देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। विश्वभर से पहुंचे युवा नवाचारकर्ताओं के बीच पार्थ ने अपने तकनीकी कौशल और नवाचार क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। पार्थ ने बताया कि करीब तीन महीने पहले उन्होंने इस प्रतिष्ठित हैकाथॉन का हिस्सा बनने का लक्ष्य तय किया था। लगातार मेहनत और तैयारी के बाद उनका यह सपना साकार हुआ। शेन्जेन में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न देशों के प्रतिभाशाली छात्रों के साथ मिलकर कई हार्डवेयर परियोजनाओं पर काम किया और नई तकनीकों को समझने का अवसर प्राप्त किया।
कार्यक्रम के दौरान पार्थ ने विश्वप्रसिद्ध चाइहुओ मेकर्स्पेस में हार्डवेयर निर्माण का व्यावहारिक प्रशिक्षण लिया। इसके अलावा उन्होंने शेन्जेन के प्रसिद्ध हुआकियांगबेई इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का भ्रमण किया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) तैयार किए, हार्डवेयर से जुड़ी तकनीकी चुनौतियों का समाधान किया और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया।इस दौरान पार्थ की मुलाकात हैक क्लब के संस्थापक जैक लट्टा से भी हुई। दुनिया के अलग-अलग देशों से आए युवा नवाचारकर्ताओं के साथ काम करने और उनके अनुभवों से सीखने को उन्होंने अपने जीवन का यादगार अवसर बताया। पार्थ धीमन ने कहा कि यह यात्रा उनके लिए केवल एक हैकाथॉन नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, सीखने की लगन और नवाचार के प्रति समर्पण का परिणाम है।
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