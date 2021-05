रूस के स्कूल में गोलीबारी में 11 की मौत, मार गिराया गया हमलावर

रूस के कजान शहर में एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 11 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक मौजूद जानकारी के मुताबिक, गोलीबारी की इस घटना में आठ छात्रों की मौत हुई है, जबकि एक टीचर ने भी इस हमले में जान गंवाई है। सुरक्षाबलों ने हमलावर को घेर लिया और उसे मार गिराया। मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

11 dead after shooting at a school in Russia's Kazan. Second shooter killed: Reuters