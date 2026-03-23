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पहले इजरायल को रोको; ईरान पर 'पलटे' ट्रंप तो खास रहे 'ईमानदार' केंट ने सुना दिया

Mar 23, 2026 09:06 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ दो दिनों की फलदायक बातचीत का दावा किया है, लेकिन ईरान ने ऐसी किसी भी वार्ता से इनकार कर दिया है। इस बीच, ट्रंप प्रशासन के पूर्व एनसीटीसी निदेशक जोसेफ जो केंट ने तीखी आलोचना की है। और कहा है कि सबसे पहले इजरायल को रोको…

पहले इजरायल को रोको; ईरान पर 'पलटे' ट्रंप तो खास रहे 'ईमानदार' केंट ने सुना दिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ दो दिनों की 'फलदायक' बातचीत का दावा किया है, लेकिन ईरान ने ऐसी किसी भी वार्ता से इनकार कर दिया है। इस बीच, ट्रंप प्रशासन के पूर्व राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र (एनसीटीसी) निदेशक जोसेफ जो केंट ने तीखी आलोचना की है। जो केंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि तनाव कम करने का पहला कदम इजरायल को रोकना होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बातचीत के सभी प्रयास उसी चक्र में फंस जाएंगे।

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी टीवी चैनलों को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान 'समझौता करना चाहता है' और उन्होंने पांच दिनों की समयसीमा तय की है। उन्होंने कहा कि वे एक 'वरिष्ठ नेता' से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई से नहीं। दूसरी ओर ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज किया है। वहीं ईरानी मीडिया ने ट्रंप का मजाक उड़ाया और कहा कि अमेरिका 'पीछे हट गया' है। बता दें कि ट्रंप ने ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की धमकी को पांच दिनों के लिए टाल दिया है।

जो केंट मंगलवार को दिया था इस्तीफा

बता दें कि जो केंट ने पिछले मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा पत्र में उन्होंने ट्रंप को लिखा था कि वे ईमानदारी से ईरान युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते। उन्होंने तर्क दिया कि ईरान से अमेरिका को कोई तत्काल खतरा नहीं था और यह युद्ध इजरायल तथा उसके शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू किया गया। केंट ने कहा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में लागू 'अमेरिका फर्स्ट' नीति को इजरायली उच्च अधिकारियों और अमेरिकी मीडिया के प्रभावशाली सदस्यों ने दुष्प्रचार अभियान से कमजोर कर दिया। उन्होंने इसे इराक युद्ध जैसी गलती दोहराने की चेतावनी दी, जहां हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान गई थी।

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गौरतलब है कि जो केंट 20 वर्षों तक अमेरिकी सेना में सेवा दे चुके हैं। 2018 में सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने सीआईए के विशेष गतिविधि केंद्र में काम किया। वे रिपब्लिकन पार्टी से कांग्रेस चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2019 में उनकी पत्नी, नौसेना की वरिष्ठ चीफ पेटी ऑफिसर शैनन केंट, सीरिया में आत्मघाती हमले में शहीद हो गई थीं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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