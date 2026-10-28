सिर पर टांके ही टांके... फ्लाईदुबई के 'हीरो पायलट' स्मित मच्छार की तस्वीरें वायरल
फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मच्छार के सिर पर टांकों की लंबी लाइन दिखाने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। लोग उनकी बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें सलाम कर रहे हैं।
फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मच्छार के सिर पर टांकों की लंबी लाइन दिखाने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर लोग उनकी बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें सलाम कर रहे हैं। ये तस्वीरें पिछले महीने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में हुई घटना के बाद सामने आई हैं। उस फ्लाइट में 170 से ज्यादा यात्री सवार थे। स्मित मच्छार को इस घटना में फ्लाइट और यात्रियों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
UAE ने पायलट और पूरे क्रू को सम्मानित किया
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने स्मित मच्छार और उनके साथी क्रू सदस्यों को फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद II से सम्मानित किया है। यह UAE का एक बड़ा और सम्मानजनक नागरिक पुरस्कार है। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने यह सम्मान प्रदान किया। उन्होंने क्रू की जिम्मेदारी, साहस और पेशेवर रवैये की जमकर तारीफ की।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्मित मच्छार की प्रशंसा की थी। उन्होंने उन्हें 170 से ज्यादा लोगों की जान बचाने में मदद करने वाला 'सच्चा हीरो' बताया था। गुजरात सरकार ने उन्हें विशिष्ट गुजरात गरिमा अवॉर्ड दिया है। इजराइल ने भी नागरिक बहादुरी के लिए प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड देने का प्रस्ताव रखा है।
दुबई-तेल अवीव फ्लाइट में क्या हुआ था?
घटना 30 सितंबर को फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में हुई। फ्लाइट दुबई से तेल अवीव जा रही थी और उसमें 170 से ज्यादा यात्री सवार थे। स्मित मच्छार पर उनके को-पायलट ने कॉकपिट क्रैश एक्स से हमला कर दिया। इससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी, जिसे कंपाउंड डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर बताया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद स्मित मच्छार कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे। इससे अन्य क्रू सदस्य और यात्री अंदर आकर को-पायलट पर काबू पा सके। इस दौरान विमान 30 सेकंड से भी कम समय में लगभग 14000 फीट नीचे गिर गया।
विमान को सुरक्षित उतारा गया
इसके बाद फ्लाईदुबई के दो अन्य पायलटों ने विमान का नियंत्रण संभाला और उसे सऊदी अरब के ताबुक में सुरक्षित लैंड कराया। स्मित मच्छार का पहले ताबुक के अस्पताल में इलाज हुआ, उसके बाद उन्हें आगे के इलाज के लिए अबू धाबी ले जाया गया। लोगों का कहना है कि गंभीर चोट के बावजूद स्मित मच्छार ने अपनी ड्यूटी निभाई और यात्रियों की जान बचाने में मदद की। उनकी तस्वीरें देखकर सोशल मीडिया पर उनकी बहादुरी की जमकर तारीफ हो रही है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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