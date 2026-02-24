अमेरिकी कोस्ट गार्ड के किस सिंबल पर बवाल, क्यों हिंदुओं के 'स्वास्तिक' का आया नाम

रिपोर्ट्स के मुताबिक कोस्ट गार्ड इंस्ट्रक्टर ने गुरुवार शाम को दक्षिणी न्यू जर्सी के केप में स्थित एक ट्रेनिंग कैंप में बाथरूम की दीवार पर यह निशान बना हुआ देखा। इसके बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई है।

अमेरिकी कोस्ट गार्ड की एक ट्रेनिंग सेंटर पर विवादित सिंबल दिखने के बाद बवाल मच गया है। यह निशान दिखने में जर्मनी के तानाशाह एडॉल्फ हिटलर की पार्टी द्वारा अपनाए गए नाजी सिंबल से हूबहू मेल खा रहा था। जानकारी के मुताबिक इस आकृति को बीते दिनों न्यू जर्सी में कोस्ट गार्ड के एक प्राइमरी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में देखा गया है। मामला तूल पकड़ने के बाद इसे मिटा दिया गया है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ इस निशान को हिंदुओं के पवित्र प्रतीक स्वास्तिक से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि यह नाजी सिंबल ही था।

अमेरिकी अधिकारियों ने इस हरकत की निंदा करते हुए कहा है कि नफरत फैलाने वालों को किसी भी हाल ही में माफ नहीं किया जाएगा। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “ट्रेनिंग सेंटर ‘केप मे’ की एक बिल्डिंग में बाथरूम की दीवार पर बने नफरती निशान का पता चलने के बाद कोस्ट गार्ड ने मामले को जांच के लिए कोस्ट गार्ड इन्वेस्टिगेटिव सर्विस (CGIS) को भेज दिया है। इस निशान को तुरंत हटा दिया गया।”

अधिकारियों ने की निंदा इससे पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने सोमवार को बताया था कि इस निशान को सबसे पहले एक कोस्ट गार्ड इंस्ट्रक्टर ने पुरुषों के बाथरूम की दीवार पर देखा। इसके बाद कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर लगभग 900 रिक्रूट और स्टाफ मेंबर से बात की है। कोस्ट गार्ड द्वारा शेयर किए गए एक बयान में कहा गया, “जो कोई भी नफरत या कट्टरपंथी विचारधारा को मानता है या बढ़ावा देता है, यहां से निकल जाएं। आप अमेरिकी कोस्ट गार्ड का हिस्सा नहीं हो सकते और हम आपको रिजेक्ट करते हैं।”

कैसे स्वास्तिक से अलग है नाजी सिंबल बता दें कि इस सिंबल को जर्मनी की नाजी पार्टी ने अपनाया था और बाद में यह कट्टर दक्षिणपंथी विचारधारा का प्रतीक बन गया। जहां एक तरफ स्वास्तिक हिंदू धर्म में खुशहाली के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, वहीं हिटलर का नाजी सिंबल आगे चलकर नफरती चिह्न की तरह देखा जाने लगा। स्वास्तिक भारत, चीन, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप जैसे पुराने समाजों में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता था। एडॉल्फ हिटलर ने 1920 में जब नाजी झंडा डिजाइन किया तो उसने स्वास्तिक की आकृति को जर्मन शाही झंडे के तीन रंगों लाल, काला और सफेद के साथ मिला दिया।